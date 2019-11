Arturo Calabresi questa estate è andato in prestito all’Amiens, società della massima divisione francese, e in Francia sembra aver trovato lo spazio che non aveva a Bologna, rendendosi inoltre protagonista di buone prestazioni. Il difensore italiano è anche stato inserito nell’ultima top 11 del mese della Ligue 1, insieme a giocatori come Icardi, Paredes e Di Maria. Lo riporta il Corriere dello Sport.