CorSport – Bologna, falsa partenza

La stagione del Bologna era cominciata carica di aspettative forse sottovalutando l’impatto che avrebbe avuto l’assenza dal campo di Mihajlovic; a oggi i rossoblù hanno solo due punti in più rispetto allo scorso campionato, ma la zona retrocessione con Inzaghi distava un punto contro le tre lunghezze attuali. I numeri in attacco registrano un miglioramento, 16 reti messe a segno rispetto alle 11 della scorsa stagione, ma la difesa ha incassato due gol in più, 20 a 18. Esclusa la scorsa stagione, questo è il peggior inizio di campionato dell’era Saputo, proprio nell’anno in cui sono stati investiti più soldi e in cui si sono percepite maggiori ambizioni.

In ogni caso le due squadre sono molto differenti, il Bologna di Inzaghi era una squadra che si stava disgregando, a differenza di quella di oggi che comunque si rende protagonista di buone prestazioni. Evidentemente però manca ancora la quadratura del cerchio e la classifica non sorride, alla ripresa la sfida con il Parma sarà fondamentale per invertire la tendenza. Tre sconfitte consecutive sono un campanello d’allarme, quattro non si vedono dalla stagione 2017/2018. Lo riporta il Corriere dello Sport.