CorSport-Bologna da Europa

Una vittoria meritata, figlia di un grandissimo calcio e di un atteggiamento da grande squadra quella ottenuta ieri dal Bologna. I rossoblu si sono imposti in un campo tra i più ostici del campionato e lo hanno fatto convincendo e mostrando un gioco fluido in grado di esaltare le capacità dei singoli.

Orsolini e Barrow protagonisti insieme ad un centrocampo roccioso ed in grado di contenere la qualità dei giallorossi. Maiuscola ancora una volta la prova di Schouten insieme ad un impavido Svanberg, sempre affidabile quando chiamato in causa.

Una vittoria che avvicina i rossoblu ad un piazzamento europeo che avrebbe del clamoroso, non tanto per i risultati ma per la situazione ambientale di inizio anno.

Per la Roma buio pesto, la squadra giallorossa mai così male nel nuovo anno sotto la proprietà americana.