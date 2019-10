CorSport – Batistuta: “Mihajlovic e Vialli sono un esempio per la mia vita”

Gabriel Batistuta si è raccontato in un’intervista al Corriere dello Sport dove ha parlato anche dei problemi fisici che lo affliggono: “Oggi sto meglio. Qualche mese fa avrei sofferto solo a star seduto. Sentivo dolori alle caviglie e ho messo una protesi per camminare. Chiesi al dottore di amputarmi le gambe. Nella mia carriera ho sempre avuto la sensazione di avere poco tempo per dimostrare chi ero, non potevo fermarmi due o tre mesi per una distorsione e quindi giocavo. Quando ho smesso poi…ho pagato tutto.”

Tra le fonti di ispirazione per sostenere le difficoltà, l’ex centravanti di Roma e Fiorentina ha citato anche Sinisa Mihajlovic: “Ispirazione? Penso a Vialli e Mihajlovic. Mi hanno dimostrato che non è campione chi vince, ma chi cade e si rialza. Sono stati dei grandi avversari e oggi sono un esempio per la mia vita.”