CorSera-Europei in inverno? Si può

Giorni di apprensione e confusione quelli successivi alla diffusione del COVID19, con l’avvento del virus infatti sono moltissimi i campionati sospesi in giro per il mondo con l’Europeo in programma d’estate sempre più indirizzato verso lo slittamento.

L’idea iniziale era quella di giocarlo durante l’estate dell’anno prossimo ma negli ultimi giorni, vista la situazione in continuo sviluppo, si sta pensando di piazzare l’inizio dei campionati europei il 23 novembre 2021, una soluzione simile a quella dei mondiali in Qatar in programma nel 2022.

Nei prossimi giorni si terrà una conference call che vedrà i maggiori esponenti di UEFA e Leghe che si incontreranno per provare a prendere una decisione riguardo l’inizio della competizione, il rinvio è ormai certo ma la data ufficiale resta ancora un mistero.

Fonte: Corriere della Sera