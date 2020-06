Corsa all’Europa, la Coppa Italia cambia le carte

Dopo la vittoria del Napoli sulla Juventus della Coppa Italia, gli azzurri sono automaticamente qualificati per la fase a gironi della prossima Europa League. Una situazione che potrebbe costringere il Bologna ad uno sforzo extra per raggiungere l’Europa quest’anno.

Al Bologna potrebbe bastare arrivare settimo, se il Napoli mantenesse un posto tra le prime sei. Se questo invece non succedesse e i partenopei scivolassero in basso in classifica, i rossoblu dovrebbero conquistare il sesto posto per poter giocare i preliminari di Europa League.

Fonte: il Corriere di Bologna.