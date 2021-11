Cor Sport – Nuova vita per Soriano col nuovo modulo

Il nuovo ruolo di Soriano

Con l'assetto di sempre, il centrocampista giocava a memoria, era il re dell'azione offensiva, e molto spesso era lui che faceva gol, forte delle sue incursioni. Poi, due cose sono cambiate: la difesa a 3 e l'arrivo di Arnautovic. La difesa a tre ha voluto dire più solidità e un'iniziativa offensiva tendenzialmente diversa. L'arrivo di Arnautovic, punta di ruolo, ha consacrato il nuovo modo di giocare di Soriano, non più incursore in una squadra col falso nove, bensì giocatore che galleggia tra le linee. Anche per lui domenica sarà una sfida speciale: con la Sampdoria scenderà in campo da ex.