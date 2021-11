Cor Sport – Skov Olsen e Orsolini sacrificati: Bologna senza ali

La difficile situazione causata dall cambio modulo

Tutto ha avuto inizio l'indomani di Empoli-Bologna, dopo cioè la pesante sconfitta per 4 a 2. Era necessario trovare una via di uscita per far quadrare la squadra, che perdeva acqua in difesa e colpiva poco in attacco. Il nuovo modulo si sarebbe rivelato una carta vincente già nella sfida contro la Lazio. Ma, nel passare al 3-5-2, lì davanti si è deciso di fare a meno delle ali. Per questo motivo, la sfida tra Skov Olsen e Orsolini per il posto a destra ha smesso di rappresentarsi e le due promesse sono, al giorno d'oggi, costrette in panchina, nel giogo di una difficile turnazione.