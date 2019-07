Corriere – Sinisa, l’abbraccio fraterno di Mancini

Il Corriere di Bologna in edicola questa mattina riferisce della visita, presso l’ospedale Sant’Orsola di Bologna, del ct della Nazionale Roberto Mancini nei confronti del suo ex compagno di squadra alla Lazio e alla Sampdoria nonché amico fraterno Sinisa Mihajlovic.

Il tecnico rossoblù per il momento può ancora ricevere visite ma a partire dai prossimi giorni, quando inizierà il protocollo di cure, potranno accedere alla sua stanza solo le persone a lui più care.

L’allenatore felsineo si è affidato totalmente alla mani dei medici guidati dal professor Cavo. Mihajlovic, inoltre, avrebbe detto allo staff medico che lo sta seguendo: “Voi dite io faccio.” La battaglia contro la malattia non sarà né semplice né breve ma il serbo non vede l’ora di scendere in campo e combattere.