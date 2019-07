Corriere – Si continuano a monitorare Inglese e Gabbiadini

Il Corriere di Bologna in edicola questa mattina fa il punto sul calciomercato in entrata del club rossoblù. Il quotidiano si sofferma soprattutto sulle prossime mosse per quanto riguarda il reparto avanzato.

Nei giorni scorsi è stato sondato Daniel Sturridge, ex Liverpool e attualmente svincolato, ma non si sono verificate le condizioni per avviare una trattativa. Christian Kouamé, invece, ha dichiarato di aver ancora un contratto lungo con il Genoa e di volerlo rispettare. Ecco perché Walter Sabatini continua a monitorare le situazioni di Roberto Inglese del Napoli e Manolo Gabbiadini della Sampdoria.