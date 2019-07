Sabatini legge Pasolini

Dopo la presentazione di ieri a Casteldebole del libro ‘Bolognesi in 110 personaggi (+1)’, domani sera ci sarà il secondo appuntamento della rassegna indetta per celebrare i 110 anni di storia del Bologna. In Piazza Verdi, a partire dalle ore 21.30, si terrà lo spettacolo ‘Caro Bologna ti scrivo‘ presentato da Giorgio Comaschi e organizzato con la collaborazione del Dams e dell’Università di Bologna.

La serata sarà un tuffo tra le grandi penne che hanno raccontato la storia del Bologna: ci sarà un ritratto di Roberto Baggio di Civolani e come ospite d’eccezione Walter Sabatini che leggerà uno scritto di Pier Paolo Pasolini; lo scrittore e regista fu un grande appassionato della squadra rossoblù e lo stesso Sabatini ha mutuato da lui l’amore per Bologna.