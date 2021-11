Cor Sport – Hickey, il nuovo gioiello del Bologna

Il punto del Corriere su Hickey

Il classe 2002, come riporta il Cor Sport, era stato parte integrante del progetto Mihajlovic già dall'anno scorso. Poi l'infortunio alla spalla e gli stop causa covid vollero dire per lui un minutaggio esiguo. Ad oggi ha superato i minuti dello scorso campionato e può vantare due goal in serie A. Inoltre, da esterno di centrocampo, sta interpretando il ruolo nella maniera giusta, con l'attenzione dovuta in un campionato tattico come quello italiano.