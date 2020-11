Corriere di Bologna – Palacio sfida Quagliarella

Domenica alle 15 si giocherà Sampdoria-Bologna che sarà anche il confronto tra Palacio e Quagliarella, i due punti di riferimento offensivi delle rispettive formazioni.

Tra i due attaccanti che hanno rispettivamente 38 e 37 anni sarà una sfida di talento, d’esperienza e anche di professionalità. Le presenze per l’attaccante argentino in Serie A sono 328, quelle del capitano della Samp sono 474. I loro stili di gioco sono completamente differenti, Quagliarella è più attaccante finalizzatore, Palacio è più una seconda punta o un esterno. Ciò che gli accomuna sono l’esperienza e il carisma. Il bomber blucerchiato ha segnato 168 gol in Serie A ed è il miglior marcatore in attività, mentre El Trenza 89 reti, per un totale di 257 gol in due. Infatti il bomber doriano finora è a 4 reti in campionato, contro l’unica del rossoblù. Sampdoria-Bologna sarà l’occasione per Palacio per accorciare le distanze da Quagliarella e cercare di entrare nella top 100 marcatori di tutti i tempi in Serie A. I rossoblù devono portare a casa punti preziosi da questo match e Palacio sa quanto sia importante il suo contributo.

Fonte: Cor Bo