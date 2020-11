Corriere di Bologna – Gli stakanovisti rossoblù

In queste prime 7 giornate di campionato, 9 giocatori del Bologna sono sempre scesi in campo. Solo il Cagliari, con 10, ne ha di più.

I 9 rossoblù sempre in campo sono: Skorupski, Tomiyasu, De Silvestri, Danilo, Schouten, Soriano, Orsolini, Barrow e Palacio. Di questi tutti i 676′ minuti giocati senza mai rifiatare sono stati fatti da Skorupski, Tomiyasu e Schouten. Le tante assenze hanno impedito a Mihajlovic di allungare le rotazioni e dare possibilità di riposo a qualche calciatore, in una stagione in cui i 5 cambi possono dare ossigeno prezioso. Inoltre il Bologna è la squadra ad aver utilizzato più giocatori per oltre 600′ minuti, ben 7 e tra questi sono presenti Danilo, Palacio e De Silvestri che sono over 30. Infatti il Bologna è anche la squadra ad aver più over 30 con più di 600′ minuti giocati. Palacio e Danilo si dimostrano, quindi, pilastri imprescindibili per Mihajlovic e il Bologna. Ciò, però, è dovuto dal mancato arrivo di un difensore centrale e una punta come richiesto dal mister.

Fonte: Cor Bo