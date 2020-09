Questa sera il Bologna farà il suo esordio in campionato contro il Milan a San Siro. Scelte ormai completate per Mihajlovic, ad eccezione della coppia di centrocampo. Infatti, come riportato dal Corriere di Bologna è ancora vivo il dubbio su chi conquisterà le 2 maglie da titolare nel centrocampo rossoblù. Escluso Medel infortunato, il ballottaggio in mediana è tra Poli, Schouten (favoriti), Dominguez e Svanberg. Ore di riflessione, quindi, per il tecnico serbo.