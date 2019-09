Corriere di Brescia, il settore ospiti non sarà interamente disponibile

Il Brescia, a causa dei lavori al Rigamonti, ha dovuto giocare le prime due partite di campionato in trasferta, motivo per cui il debutto stagionale in casa sarà proprio con il Bologna questa domenica. Nonostante i lavori procedano letteralmente giorno e notte, il settore ospiti non sarà interamente disponibile.

E’ previsto per venerdì il sopralluogo che accerterà l’agibilità, in ogni caso da Brescia rassicurano circa il normale svolgimento della partita. Nella peggiore delle ipotesi “non verrà rilasciata l’agibilità sul pezzo di curva sud non ultimato (990 posti)”, queste le parole del sindaco Del Bono, a cui si aggiunge anche l’assessore ai Lavori Pubblici Valter Muchetti: “I tifosi del Bologna sono poche centinaia e potranno benissimo trovare spazio nel corpo principale della curva sud (3500 posti) od eventualmente in gradinata.”