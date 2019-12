Corriere Bo – Lunga sessione video per migliorare i movimenti difensivi

Nella seduta di allenamento di ieri a Casteldebole il Bologna ha annullato la consueta giornata di riposo per concentrarsi attentamente sulla fase difensiva. Secondo quanto riportato dal Corriere di Bologna,Sinisa Mihajlovic ha infatti lavorato molto non solo sul campo, mettendo in pratica tutta la sua esperienza da giocatore, ma anche utilizzando riprese video raffiguranti i giusti movimenti da svolgere in partita. Il tecnico si è quindi soffermato sul miglioramento della fase difensiva coinvolgendo tre giocatori come Tomiyasu,Danilo e Mbaye che sono anche gli unici disponibili visti gli infortuni di Denswil e Bani. Ancora ai box invece Krejci e Dijks. Sinisa ha infine dichiarato : “Fondamentale ridurre al minimo gli errori tecnici”.