Coronavirus – Venturi: “C’è ancora troppa gente in giro”

Sono 3.093 i casi di Coronavirus in Emilia Romagna, 449 in più. E’ questo il punto della Regione Emilia Romagna a domenica 15 marzo. I dati di positività nelle varie città è così diviso: Piacenza 1.012, 159 in più, Parma 662, 92 in più, Rimini 425, 28 in più, Modena 367, 60 in più, Reggio Emilia 185, 32 in più, Bologna 230, di cui 72 del circondario imolese (in totale sono 35 in più, di cui 9 a Imola e 26 a Bologna, Ravenna 100, 22 in più, Forlì-Cesena 78, 44 a Forlì, 6 in più, 34 a Cesena, 10 in più, Ferrara 34, 5 in più.

