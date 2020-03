Per l’Oms l’emergenza Covid-19 può essere caratterizzata come una pandemia.

Lo ha annunciato Tedros Adhanom Ghebreyesus in conferenza stampa a Ginevra: “La parola pandemia non può essere usata con leggerezza, ma descriverla in questo modo non cambia cosa fa l’Oms e cosa devono fare i paesi. Ci aspettiamo un aumento dei casi, dei decessi e del numero di paesi affetti. E’ una situazione che ci coinvolge tutti assieme e dobbiamo agire con calma”.

Fonte: Repubblica.