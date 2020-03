Coronavirus, Norimberga chiede l’annullamento di Germania-Italia

Norimberga dovrebbe ospitare il 31 marzo la sfida tra Germania e Italia, amichevole di prestigio in vista degli Europei estivi.

Ma la cittadina tedesca ha chiesto l’annullamento della gara per via del Coronavirus. Il motivo risiede chiaramente nel fatto che potrebbero viaggiare in Germania molti italiani provenienti dalle zone più colpite dal contagio. La sosta per le nazionali, ad oggi, sono da considerarsi in bilico visto che l’emergenza sanitaria non sta colpendo solo l’Italia ma anche l’Europa, con aumento di contagi anche in Germania, Uk, Spagna e Francia.