Coronavirus – Jack Ma dona 1milione di mascherine all’Italia

Continua il grande aiuto della Cina verso l’emergenza Coronavirus che ha colpito in particolar modo l’Italia.

Dopo le 30mila mascherine dell’Associazione Cinese, sono in arrivo in Italia altre donazioni. La più sostanziosa è quella dell’imprenditore cinese Jack Ma, fondatore di Alibaba: nei prossimi giorni arriveranno a Roma un milione di mascherine e 100mila tamponi. Il primo carico è in arrivo in Italia con 500mila mascherine, accompagnato da una dedica speciale stampata sulle scatole, si tratta di un estratto del Nessun Dorma: “Dilegua, o notte! Tramontate, stelle! Tramontate, stelle! All’alba vincerò! Vincerò! Vincerò!”.

Fonte: La Stampa