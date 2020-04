Coronavirus – Il Bologna dona colombe pasquali al personale sanitario degli ospedali

Un pensiero del Bologna per tutto il personale sanitario dei tre maggiori ospedali cittadini in vista della Pasqua.

Infatti, in collaborazione con il panificio La Rotonda sul Pane, il club rossoblù donerà domani le colombe pasquali al personale sanitario dell’Ospedale Maggiore, dell’Ospedale Bellaria e dell’Ospedale Sant’Orsola. E’ un modo per far sentire la vicinanza del Bfc a chi combatte in prima linea il Covid-19 e per augurare a tutto il personale Buona Pasqua in questo momento di grande emergenza.