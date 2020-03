Coronavirus, è Timo Hubers il primo calciatore estero positivo alla malattia

Si chiama Timo Hubers il primo calciatore professionista ad aver contratto il coronavirus. Il 23enne difensore tedesco, in forza all’Hannover, è risultato positivo al tampone dopo aver partecipato ad un evento nella città di Hildesheim.

Il club ha annunciato ufficialmente che nessun’altro tesserato è risultato positivo al virus inquanto Hubers nei giorni successivi al contagio non ha avuto nessun contatto con i propri compagni di squadra.

La situazione resta da monitorare così come Hubers che si trova attualmente in quarantena e sotto attenta osservazione medica.

Fonte: Corriere della Sera