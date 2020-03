Coronavirus – Di Maio: “Quarantena per chi rientra in Italia”

Il Governo sta pensando ad un provvedimento di quarantena per gli italiano che rientrano in questi giorni dall’estero. Lo ha affermato il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

“Nella costruzione di un ulteriore pacchetto di misure – ha affermato Di Maio, come riportato dai Rainews – Insieme al Ministero della Salute e al Mit prevediamo di mettere in quarantena gli italiani che rientrano dall’estero. Credo sia una misura necessaria per la salute di tutti e volto a contenere la diffusione del virus e il cosiddetto contagio di ritorno”.