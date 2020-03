Coronavirus, anche il ciclista Gaviria positivo: “Sono tranquillo”

Anche il ciclismo tocca con mano casi di positività al Covid-19. Fernando Gaviria, sprinter della Uae Emirates e campione del mondo su pista, è risultato positivo al Coronavirus.

“Ci sono state molte voci sul mio stato di salute, ma sto bene – ha affermato Gaviria, come si legge su Cyclingpro.net – Sono monitorato e sono risultato positivo al corovairus, sono tranquillo. Ringrazio la squadra e tutti quelli che in ospedale si sono presi cura di me. Sono qui per evitare che possa contagiare altre persone e che possa espandersi come succede fuori. Sono tranquillo e speriamo tutto si risolva presto”.