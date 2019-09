Corini pensa ad Ayè come partner di Donnarumma

Qualche problema di formazione per Eugenio Corini al debutto in casa contro il Bologna.

Out Torregrossa infortunato e Balotelli squalificato, il tecnico delle rondinelle starebbe pensando ad una coppia d’attacco composta da Donnarumma e Ayé, con Matri inizialmente in panchina. In difesa, da valutare Chancellor, da poco rientrato dalla nazionale, ma il venezuelano sarà titolare probabilmente in coppia con Cistana, reduce da qualche problema fisico. A sinistra è in dubbio Martella, pronto Mateju. In mediana Bisoli e Tonali sono sicuri del posto, ma Corini pensa a Romulo mezzala al posto di Dessena o trequarti al posto di Spalek.