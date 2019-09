Corini: “Ho già scelto la formazione. Mihajlovic? Lo stimo”

“Finalmente giochiamo in casa, non sarà però lo stadio a vincere le partite: dobbiamo essere un tutt’uno coi nostri tifosi. La sosta ha aiutato molto, tutti qui si giocano il posto. Io non voglio avere problemi, parlo sempre chiaro. Abbiamo già dimostrato di poterci stare. Formazione? L’ho già comunicata ai ragazzi, la vedrete domani. Il Brescia resta la squadra più italiana del campionato: questi ragazzi si giocano una grande chance, ma ci sono anche giocatori più esperti. Con le motivazioni si possono raggiungere gli obiettivi”.

Scheda 1 di 3