Corini fa visita a Mihajlovic, la sua bestia nera

Sabato pomeriggio il Bologna ospita il Brescia al Dall’Ara, gara valida per la 3^ giornata del girone di ritorno di Serie A. Il match si preannuncia esser delicato per entrambe le squadre, soprattutto per le rondinelle. Se da una parte è molto probabile che Mihajlovic non potrà esser fisicamente in panchina, dall’altra ci sarà di certo Eugenio Corini. L’attuale mister dei lombardi sogna per la prima volta di battere il tecnico degli emiliani, una delle sue bestie nere: i due si sono infatti affrontati 3 volte in panchina, ed ha sempre avuto la meglio la formazione del serbo.

La prima occasione fu il 15 dicembre 2013, quando in Serie A si incontrarono Chievo e Sampdoria: ad avere la meglio furono proprio i blucerchiati di Sinisa, grazie al gol di Eder. L’esito fu lo stesso anche nel match di ritorno, quando al Marassi trionfarono i padroni di casa per 2-1: in quell’occasione, decisivo fu Soriano al 93′. La stagione seguente vide vincere ancora Mihajlovic con la Doria, che sempre a Genova superò i clivensi con un altro 2-1. Non è però finita qui. Sinisa e Corini non si sono infatti più incontrati fino ai giorni nostri, quando si ritrovarono di nuovo alla guida di una formazione di Serie A. Era nel settembre 2019, alla 3^ giornata del girone d’andata, con il Bologna che faceva visita al Brescia: il serbo non era fisicamente in panchina, ma i rossoblu ebbero comunque la meglio sulla squadra di Corini per 3-4.