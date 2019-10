CorBo – Un’occasione per gli scandinavi

Il Bologna si appresta ad affrontare la Lazio questa domenica con meno certezze del solito. Soriano con Mihajlovic è stato uno stacanovista e i rossoblù non sono abituati a gestire la sua assenza. Essendo poco soggetto al turnover di Mihajlovic è un’incognita il suo sostituto, ma potrebbe essere l’occasione di Svanberg, lo svedese per quanto riguarda il ruolo sembrerebbe essere l’alternativa naturale. Anche l’altro ragazzo scandinavo in rosa, Skov Olsen, attende la prima da titolare dopo aver giocato alcuni sprazzi di partita, il danese data la sua duttilità può permettere di far rifiatare uno tra Orsolini e Sansone. Per i giovani del Bologna insomma questa domenica potrebbe segnare la svolta. Lo riporta il Corriere di Bologna.