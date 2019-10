CorBo- Tomiyasu rischia di doversi fermare per alcune settimane

Nella partita di giovedì valida per le qualificazioni al mondiale vinta dal Giappone per 6-0 contro la Mongolia, Takehiro Tomiyasu ha rimediato un infortunio di natura muscolare alla coscia sinistra. Il difensore ha lasciato il ritiro della nazionale e lunedì si sottoporrà ad alcuni accertamenti: le prime sensazioni non sono troppe ottimistiche, il giapponese rischia infatti uno stop di 3-4 settimane. Lo riporta Corriere di Bologna.