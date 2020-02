Bologna – Specialità rimonta

Il Bologna è la squadra ad aver ottenuto più punti da situazioni di svantaggio. La partita contro il Brescia è l’ennesima grande prova di un gruppo che non molla mai. 21 gol su 34 segnati in totale sono arrivati nel corso del secondo tempo e hanno portato ben 7 punti.

I rossoblu quindi si confermano squadra in salute in grado di crederci sempre, dopo i gol di Soriano contro la Spal, Orsolini contro Brescia e Fiorentina, Dzemaili contro il Parma ecco il solito gol di Bani ancora decisivo nei minuti finali, guizzo decisivo per tre punti fondamentali che fanno ben sperare.

Fonte: Cor Bo.