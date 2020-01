CorBo-Spal-Bologna: Bonifazi subito titolare

Una trattativa lunga ed estenuante quella che ha visto il trasferimento di Kevin Bonifazi in maglia Spal. Il centrale ex Toro, cercato anche dal Bologna, torna subito titolare in mezzo alla difesa per dare una mano alla squadra in un momento cruciale della stagione. È il tecnico della Spal Leonardo Semplici ad annunciarlo in conferenza stampa: “Kevin sta bene ed è schierabile” .

Semplici ha poi ringraziato la società per lo sforzo economico effettuato riguardo il trasferimento proprio di Bonifazi. Spal che quindi si appresta a sfidare il Bologna con una difesa migliorata e affidabile, situazione opposta invece per il Bologna che dovrà rispondere sul campo nonostante l’emergenza totale per quanto riguarda il reparto arretrato.