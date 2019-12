CorBo – Soriano è l’arma in più

Un finale di 2019 sicuramente positivo per il Bologna, i rossoblu infatti possono godersi una posizione di classifica abbastanza tranquilla figlia delle ottime prestazioni arrivate nelle ultime settimane.

La vittoria al Via del Mare è inoltre coincisa con l’importante ritorno in campo di Roberto Soriano, il centrocampista tornato a giocare dopo 50 giorni è stato in grado di sfoderare una prestazione importante condita anche da un gol.

I dati che emergono dalla presenza di Soriano in campo sono sicuramente confortevoli, gli expected goals (la produzione offensiva di una squadra) arrivano addirittura ad una percentuale di 4,46. Con il centrocampista presente durante il match quindi molte più occasioni e sicuramente molto più spettacolo. Adesso l’infortunio sembra essere alle spalle e Soriano intenderà concentrarsi sul 2020, quello che potrebbe diventare l’anno per un definitivo salto di qualità.