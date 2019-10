CorBo – Skorupski rischia il posto

Lukasz Skorupski, nel bene e nel male, è stato uno dei protagonisti della partita persa dal Bologna a Torino. Nonostante con alcuni interventi abbia mantenuto vive le speranze dei rossoblù, dall’altra parte l’errore sul primo gol della Juventus è evidente.

In generale questo è il leitmotiv della stagione del polacco, che alterna errori a parate decisive, ma che attualmente non riesce a trasmettere le sicurezze necessarie. Da quando c’è Mihajlovic, Da Costa non ha ancora giocato, ma la sua è una presenza importante all’interno dello spogliatoio e potrebbe presto arrivare la sua occasione: nelle prossime partite e settimane Skorupski sarà un osservato speciale e non è da escludersi un cambio in porta. Lo riporta il Corriere di Bologna.