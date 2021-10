CorBo – Scontro tra bomber, Barrow sfida Osimhen

Domani sera a Napoli sfida tra centravanti africani.

Tra le varie sfide nella sfida, spunta quella tra i due attaccanti africani, Victor Osimhen e Musa Barrow, una sorta di anticipazione del confronto in Coppa d'Africa, alla quale entrambi prenderanno parte. Vissuti diversi per i due attaccanti africani: il Nigeriano è cresciuto a Lagos, la capitale, dove insieme ai suoi fratelli vendeva cose per strada per sopravvivere, e che ancora oggi sin dal passaggio calcistico in europa continua a vivere il tutto come un sogno, e con grande umiltà, nonostante il suo valore da circa 80 milioni. Barrow invece è cresciuto in una piccola cittadina gambiana, con la madre Fatoumata alla quale è molto legato, si è lanciato da solo nel mondo del pallone attraverso le giovanili dell'Atalanta, fino ad essere acquistato dal Bologna. Victor è un centravanti puro che sta facendo impazzire gli addetti ai lavori a suon di gol, mentre Musa è più una seconda punta che però ha ritrovato una più che confidenza gol, grazie al passaggio al 3412, andando a segno da ormai 4 giornate consecutive, numeri che aveva già fatto intravedere nei primi sei mesi in maglia rossoblù: domani probabilmente non ci sarà Arnautovic, al suo posto Orsolini, con Musa che dovrà assumersi tutte le responsabilità finalizzative, con l'obiettivo di superare il record appartenuto a Marco di Vaio, a segno per 5 partite di campionato consecutive.