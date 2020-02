Intervenuto in una lunga intervista, Walter Sabatini parla del momento di forma rossoblu.



La squadra che viene da un filotto di risultati utili consecutivi viene definita spavalda dal dirigente rossoblu che ha inoltre aggiunto:

“Sono orgoglioso della squadra vista a Roma, con Mihaijlovic in panchina i ragazzi hanno una marcia in più.

La squadra ha una mentalità offensiva che non si snatura a seconda dell’avversario e che è capace di mettere in difficoltà chiunque”.