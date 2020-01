CorBo-Quattro partite per sognare l’Europa

Dopo l’importante vittoria nel derby, il Bologna è atteso da quattro partite capaci di delineare al meglio la stagione rossoblu. Attualmente il Bologna si trova al decimo posto con 27 punti e l’Europa League dista soltanto 4 punti, Milan,Cagliari e Parma viaggiano attaccate infatti a 31.

Il prossimo avversario dei rossoblu sarà il Brescia, in una partita che può rivelarsi cruciale per accorciare sulle le altre squadre in zona Europa. Dopo il Brescia sarà il turno Genoa e Udinese con in mezzo la trasferta all’olimpico di Roma contro i giallorossi. Tuttavia l’obiettivo dichiarato del Bologna resta migliorare il piazzamento dello scorso anno ma visto il rullino di marcia della stagione in corso sognare è possibile.