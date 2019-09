Per il salto di qualità ci vuole la testa

“A Brescia avete fatto una partita importante, ma sia chiaro che non abbiamo ancora fatto nulla. Adesso non dobbiamo assolutamente mollare, ma invece lavorare ancora più duramente per correggere i difetti e limitare gli errori”. Appare molto chiaro il messaggio di Sinisa Mihajlovic ai suoi ragazzi, queste sono le sue parole emerse dal confronto di ieri. Il tecnico ha avuto modo di parlare con la squadra, ringraziandoli per la sorpresa di domenica sera, ma ovviamente non si poteva non discutere della dimensione del campo.

Il Bologna è partito bene, innegabile, in più le statistiche confermano che i giocatori hanno appreso i concetti tattici che Sinisa vuole vedere messi in pratica; Skorupski è il portiere che ha parato di meno, una conseguenza del fatto che nessuna squadra ha concesso meno occasioni del Bologna. Eppure i rossoblù si sono fatti rimontare dal Verona, con la Spal il gol è arrivato all’ultimo respiro e con il Brescia la vittoria è stata frutto di una rimonta sensazionale. E’ un Bologna che gioca e che diverte, ma le partite si compongono anche di episodi, e a livello di mentalità, intesa come cinismo e pragmatismo, la squadra forse deve ancora raggiungere la piena maturità.

Fonte: Corriere di Bologna.