CorBo-Panchina d’oro: Mihaijlovic il favorito

Un anno che verrà sicuramente ricordato quello appena trascorso dai tifosi del Bologna. La squadra in poco più di 365 giorni è infatti riuscita a passare da una salvezza insperata ad un possibile piazzamento europeo, merito per la gran parte di Sinisa Mihajlovic, l’allenatore serbo nonostante diversi problemi personali ha infatti rimesso in sesto un gruppo capace di crescere nel tempo e continuare a stupire.

Un grandissimo risultato che non è sicuramente passato inosservato, la premiazione di oggi a Coverciano inerente alla panchina d’oro vede infatti Sinisa come possibile vincitore finale.

Gasperini e S.Inzaghi i contendenti per quello che potrebbe definirsi come un premio in grado di coronare al meglio un periodo eccellente dal punto di vista sportivo e dei risultati.