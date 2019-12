Il Bologna si allena e aspetta tutti i suoi uomini per preparare al meglio la delicata sfida del 16 gennaio contro la Fiorentina alle 12:30 al Dall’Ara. La squadra di Sinisa, non ancora al completo, attende il rientro non solo degli infortunati ma anche di un gruppo di giocatori al ritorno dalle vacanze.

Stiamo parlando di Palacio, Danilo e Medel che solo da domani potranno essere disponibili per la ripresa degli allenamenti.