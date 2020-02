CorBo-Palacio bomber senza età

In un momento così difficile è sempre Rodrigo Palacio a salvare il Bologna.

L’argentino pareggia i conti al minuto 92 con un gol pesantissimo per il morale rossoblu, lui che è il più grande della rosa, continua ancora a segnare e divertirsi come un ragazzino.

Erano mancati i suoi gol nelle ultime settimane, troppi errori e forse anche qualche critica ingiusta per un giocatore che sulla soglia dei 40 anni è sempre decisivo. Un professionista esemplare che nonostante tutto ha sempre tenuto la testa bassa ed ha continuato a lavorare in silenzio.

Il messaggio rivolto a fine partita dal Treza è quello di continuare a non mollare e di provare a fare qualcosa in più nonostante un momento sicuramente non facile. Le assenze non devono e non possono essere un’alibi valida per fallire, il Bologna è più forte anche della sfortuna.