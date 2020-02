CorBo-Oltre il 90’ è la zona di Sinisa

Ancora un risultato utile per il Bologna, un gol allo scadere, l’ennesimo della stagione per scacciare via i fantasmi di una sconfitta che avrebbe avuto dell’assurdo.

In questa stagione il Bologna ha dimostrato di non voler mollare mai, sono infatti 5 i gol arrivati oltre il novantesimo, segnale di come la squadra resti sempre concentrata per conseguire l’obiettivo finale.

Dopo la Spal, il Parma e la Fiorentina adesso anche l’Udinese tra le vittime dei gol allo scadere, capaci di portare ben 4 punti in classifica.

Non è un caso quindi quando si parla di zona Mihajlovic, i rossoblu proprio come il loro condottiero non mollano mai e lo hanno dimostrato ancora, in un momento sicuramente non facile per via delle assenze questo Bologna continua a stupire ed insegue grandi obiettivi.