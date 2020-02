CorBo-Niente Basket al Paladozza

Sono giorni di apprensione e di tensione quelli immediatamente successivi alla scoperta del coronavirus, diversi infatti i casi di soggetti infetti in Italia, identificato come uno dei paesi con maggiori contagi.

Tutta la nazione si sta mobilitando per cercare di ridurre al massimo i casi di trasmissione del virus, scuole ed università chiuse per una settimana con tutti gli eventi sportivi in programma rinviati a data da destinarsi.

In via precauzionale è stato infatti chiuso anche il Paladozza, lo storico impianto sportivo, casa della Virtus e della Fortitudo, non sarà a disposizione di nessuna società sportiva fino a nuova comunicazione.

Lo ha deciso Bonaccini, che ha posto il divieto anche di manifestazioni pubbliche e private.

Una vera e propria emergenza in grado di mettere in ginocchio il mondo dello sport.