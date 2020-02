Mihajlovic e il tabù Udinese: col Bfc solo sconfitte

Una partita fondamentale e che deve essere quella del riscatto, il Bologna che attende l’Udinese è una squadra carica e affamata che vuole subito mettersi alle spalle la brutta sconfitta di sabato.

La squadra di Gotti viene da un pareggio interno contro il Verona, un punto importante in ottica salvezza ma che tiene i bianconeri ancora coinvolti nella lotta per non retrocedere, motivo per cui la squadra friulana arriverà a Bologna con il solo obiettivo di fare ancora punti.

I precedenti tra le due squadre non sorridono al Bologna, specialmente a Sinisa Mihajilovic, l’allenatore serbo infatti non è mai riuscito a battere l’Udinese in carriera ed i precedenti di questa stagione sono tutt’altro che positivi: due sconfitte e nessun gol segnato da parte dei rossoblu, un pesante 4 a 0 in Coppa Italia e un frustrante 1 a 0 in campionato.

Risultati che rendono statisticamente complessa la vittoria rossoblu ma che avranno sicuramente messo nella testa dei giocatori quella voglia di riscatto tanto ribadita da Sinisa nel post partita contro il Genoa.