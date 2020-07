Mihajlovic riparte: “Nessuna divisione con il club”

Dopo le dichiarazioni del post partita di San Siro, Sinisa Mihajlovic sembrava davvero vicino ad una possibile frattura col Bologna.

Nella giornata di ieri, però, il tecnico rossoblu ha chiarito diversi aspetti delle sue precedenti dichiarazioni e si è detto concentrato per la trasferta di Bergamo: “Nessuna divisione con il club, non c’è nessuna frattura. Conosco e accetto i piani di crescita del Bologna”. Mihajlovic, che aveva chiesto nel post San Siro importanti rinforzi, ha parlato di investimenti mirati sul mercato per entrare stabilmente nella lotta all’Europa.