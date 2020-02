CorBo-Maifredi: “Ok incassare a patto che si giochi un buon calcio”

Intervenuto sul Corriere di Bologna, Gigi Maifredi commenta la situazione difensiva del Bologna e si esprime anche sul caso Dijks.

L’ex allenatore non nasconde la stima per entrambi i tecnici e non si sbilancia su un possibile risultato finale: “Mihaijlovic migliora i suoi uomini ma attenzione a Corini, entrambi rappresentano due idee di calcio che mi piacciono molto. Difensivamente il Bologna dovrebbe migliorare qualcosa ma è normale subire quando esprimi un buon calcio”.

Riguardo le parole di Dijks:

“Non mi piace chi fa polemica a posteriori, i giocatori sanno girare le cose a loro vantaggio”.