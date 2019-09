CorBo – La vita bolognese di Tomiyasu

Takehiro Tomiyasu ha momentaneamente lasciato l’Italia e Bologna per aggregarsi alla nazionale giapponese, ma a breve tornerà per riprendere il suo posto in campo e il percorso di ambientamento a Bologna.

Il giovane difensore ha prima conquistato tutti, tifosi e compagni, con la sua simpatia e successivamente con le sue prestazioni in campo, risultando uno dei migliori sia con il Verona che con la Spal. Da Fukuoka, a Sint-Truiden e infine a Bologna, un passo lungo per quanto riguarda la distanza, breve secondo il tempo. All’ombra delle Due Torri sta cercando casa, possibilmente in centro e nel frattempo studia l’italiano in compagnia di Denswil. Nel frattempo apprende anche i gusti della cucina italiana, amante del riso sta scoprendo i risotti e, chissà, magari un giorno anche tagliatelle e tortellini. Lo riporta il Corriere di Bologna.