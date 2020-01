CorBo-La rivincita di Skorupski

Una partita che poteva trasformarsi in una clamorosa beffa quella andata in scena ieri al Dall’Ara. Se i rossoblu hanno infatti dominato nel primo tempo dopo la goffa espulsione di Bani è poi stato il Verona a fare il match trovando il pari con Borini.

Un pareggio maturato non solo grazie all’attaccante bolognese ma anche grazie a Skorupski, il portiere rossoblu infatti dopo alcune critiche ricevute nei mesi scorsi si è rivelato protagonista di una prestazione maiuscola salvando più volte il risultato. Per lui una vigilia della partita abbastanza difficile, passata con l’influenza e con il dubbio riguardo la sua titolarità ma che lo ha poi visto nei fatti rendersi protagonista della sua miglior prova da quando è arrivato a Bologna.

Per i rossoblu quindicesima gara consecutiva subendo gol, un record negativo che non farà sicuramente piacere a Mihajlovic e che evidenzia anche come l’arrivo di un difensore di spessore sia più importante del previsto