CorBo – La partita di Orsolini

Si è visto un po’ sottotono nelle ultime settimane Riccardo Orsolini. Per il giovane, ex Atalanta tra l’altro, infatti un susseguirsi di prestazioni non esaltanti culminate con la sostituzione anticipata del San Paolo e l’esclusione dall’inizio contro il Milan.

Il messaggio sembra essere chiaro: nessuno è indispensabile. Dopo aver trovato il primo gol con la maglia della nazionale maggiore nella partita contro l’Armenia del novembre scorso, Orso sembrava davvero essere nel momento migliore della stagione che però proprio sul più bello lo ha visto fare degli inspiegabili passi indietro.

Per lui quella di oggi non può essere una partita come le altre, la sua esperienza all’Atalanta infatti non rievoca ricordi positivi nella mente di un tifoso bergamasco. Forse arrivato troppo presto e con troppe aspettative, L’Orsolini visto all’Atalanta è stato anonimo e poco incisivo. Tutt’altra storia invece per quanto fatto vedere con la maglia del Bologna dove il giocatore rossoblu si è dimostrato essere un vero e proprio trascinatore capace di aiutare la squadra a raggiungere una salvezza insperata mettendo in luce una classe sopraffina da grande campione. Dovrebbe partire dall’inizio dopo la panchina dell’ultima settimana e chissà che non possa essere da subito decisivo per ritrovare una prestazione convincente ed essere decisivo ai fini del risultato.