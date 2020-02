CorBo-Kyle Weems: “Kobe come ispirazione, un esempio da seguire”

Intervistato dal Corriere di Bologna, Kyle Weems parla non solo degli obiettivi stagionali della Virtus ma dedica anche qualche parola a Kobe Bryant, esempio per lui e per milioni di appassionati.

Definisce la sua morte una tragedia e parla così di quanto sia stato importante per la sua crescita personale oltre che sportiva :

“È stato l’ispiratore della nostra generazione, ho sempre guardato alla sua etica del lavoro e al modo di mantenere un equilibrio con la famiglia. La sua morte mi ha scosso perché anche io sono padre, bisogna sempre godersi ogni singolo istante con le persone care perché è impossibile prevedere cosa succederà”.